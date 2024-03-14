Dolar
32.12
Euro
34.97
Altın
2,160.94
ETH/USDT
3,872.90
BTC/USDT
71,053.00
BIST 100
8,883.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınacak.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık." dedi.

14.03.2024 - Güncelleme : 14.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Sağlık altyapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını bugün hemen herkes kabul ediyor.

Halihazırda 14 şehir hastanemizin inşaatı devam ediyor. Planlama aşamasında da 3 şehir hastanemiz var.

Sağlık turizminde geçen seneyi 1,2 milyon başvuruyla kapattık. Bu yılın ilk iki ayında başvuru sayısı ise 225 bini aştı.

Şifa vermek için görev yapan sağlık çalışanlarımıza saldırılmasına, hakaret edilmesine, şiddet uygulanmasına müsamahamız yoktur ve olamaz." 

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık
Bakan Özhaseki, Mamak'taki kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret etti
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "kura müdahale, ÖTV ve KDV'de artış" iddiasını yalanladı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Türkiye tohumculukta dünyanın ilk 10 ülkesi arasında

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkese hizmet etmek görevimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'yi telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'yi telefonla arayarak tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan ayı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'in kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet