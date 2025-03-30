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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ramazanı da gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler sebebiyle buruk geçirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ramazanı da gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler sebebiyle buruk geçirdik. Bilhassa Gazze'deki soykırım, sürekli daha vahim bir boyuta ulaşıyor." dedi.

Zeynep Rakipoğlu  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ramazanı da gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler sebebiyle buruk geçirdik

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak, bu vahşete (İsrail'in saldırıları) karşı duruşumuzu net ifade ediyor, yardımlarımızla kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde atılan adımları sabote ederek, güney sınırlarımızdaki istikrarsızlığı sürdürmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda başlattığımız çalışmaları, yol haritamıza uygun şekilde sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye konusunda açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Küresel, bölgesel ve iç dinamiklerimiz, böyle bir sürecin başarıyla neticelenmesine, hiç olmadığı kadar uygun bir zemin sunmaktadır. Devletimiz, çağrı yapılmasını sağlayarak üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra, örgütün çağrıya amasız fakatsız uymasına gelmiştir. Bu konuda sınırsız bir vakte, tahammüle sahip değiliz.Daha fazla oyalanılmadan, örgütün kendini feshetmesini ve silahlarını tamamen bırakmasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet olarak planlamalarımızı yaptığımız halde, belediyelerin umursamazlığı sebebiyle arzu ettiğimiz hızda bir (kentsel) dönüşüm gerçekleştiremiyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde, gerekirse bu sorunu aşacak ilave tedbirlerle, İstanbul'u depreme hazırlama hususunda daha etkin adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet ve yargı güçlerimizce son dönemde yapılan operasyonlar, belediyelerden kaynaklanan gecikmelerin sebebini daha iyi anlamamıza vesile olmuştur." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'a hizmet için tahsis edilen kaynakların şahsi ikbal hırsları,kişisel ticari çıkarlar uğruna yağmalanması,şehrin halkına yapılmış en büyük ihanettir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yolsuzluk çarkının üzerini örtmek için, kamu güvenliğini ve ekonomimizi hedef alacak kadar şuurunu kaybedenleri milletimizin ferasetine havale ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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