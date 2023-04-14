Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça şehirlerimiz huzur buluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça şehirlerimiz huzur buluyor, rahata eriyor, yatırımla, hizmetle, istihdamla, kalkınma hamlesiyle tanışıyor." dedi.
Diyarbakır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da "Depremzedelerle İftar Programı”nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Millet İttifakı) Asla yapmadıkları, hiçbir zaman da yapamayacakları afaki vaatlerle depremzede kardeşlerimizin umutlarıyla oynuyorlar." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diyarbakır son 40 yılda hiç olmadığı kadar huzur ve emniyet içinde. Hiç endişe etmeyin, yarının Diyarbakır'ı bugünkünden daha müreffeh olacaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bölgemizden terörün karanlık gölgesi kalktıkça şehirlerimiz huzur buluyor, rahata eriyor, yatırımla, hizmetle, istihdamla, kalkınma hamlesiyle tanışıyor. Kürt kardeşlerimizi iki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının; CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.