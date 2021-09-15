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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Bozkır'ı tebrik etti

Zafer Fatih Beyaz   | 15.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Bozkır'ı tebrik etti Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görev süresini tamamlayan Volkan Bozkır'ı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini son derece başarılı bir şekilde tamamlayan Sayın Volkan Bozkır'ı tebrik ediyor, Türkiye'yi uluslararası camiada layıkıyla temsil ettiği için milletim adına kendisine şükranlarımı ifade ediyorum." açıklamasında bulundu.

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