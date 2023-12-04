Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Arat'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Hasan Arat'ı tebrik etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arat'a gönderdiği telgrafta, "Beşiktaş Spor Kulübü başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.