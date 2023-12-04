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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Arat'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanlığına seçilen Hasan Arat'ı tebrik etti.

Mehmet Tosun  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün yeni başkanı Arat'ı kutladı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Arat'a gönderdiği telgrafta, "Beşiktaş Spor Kulübü başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim." ifadeleri yer aldı.

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