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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da Ak Parti Teşkilat iftar programında konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı - VTR İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da “Roman Vatandaşlar ile İftar Buluşması’’ programında konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genci telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısı sonucu yaralanan 16 yaşındaki Türk gencini telefonla arayıp "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Serdar Açıl  | 26.03.2024 - Güncelleme : 26.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan Türk genci telefonla aradı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Brüksel'de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında başından yaralanan Efe Tapmaz'ı telefonla aradı.

Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Tapmaz'a tedavi sürecini de soran Erdoğan, "Oradaki tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi söyle. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Rabb'im sana şifalar versin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın süreci takip edeceğini bildiren Erdoğan, gencin ailesine selam ve sevgilerini iletti.

Tapmaz ise sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ilgisinden dolayı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yaralı gençten olaya ilişkin de bilgi alan Erdoğan, "Bunlar ahlaksız, bunlar adi, bunlar alçak. Oradaki resmi makamlar da Büyükelçiliğimiz de takip ediyorlar, biz de kovalıyoruz. İnşallah neticesi hayırlı olur. Tekrar bütün aileye selam. Gözlerinden öpüyorum. Ramazan-ı Şerif'iniz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

26.03.2024


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