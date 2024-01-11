Dolar
30.00
Euro
32.89
Altın
2,031.95
ETH/USDT
2,611.30
BTC/USDT
46,238.00
BIST 100
7,919.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa’da Dr. Suat Günsel Camisi açılışında konuşuyor. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze’deki fillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın, ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşma başladı.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek.

Mehmet Tosun  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek
Malatya'da depremden sonra yapılan semt polikliniği 22 mahalleye hizmet verecek
Depremde 80 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi N Blok'ta zemin etüdü yetersiz, malzeme kalitesiz çıktı
Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasının ikinci duruşması yapılacak
DEÜ'nün arıtma üniteleri günde 100 bin depremzedeye temiz su sağlıyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Uzay Programı paylaşımı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Valiler, milletimiz ve devlet arasında bir köprü vazifesi görüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştıramayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştıramayacaklar
TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla PMD'yi ziyaretinde soruları yanıtladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla PMD'yi ziyaretinde soruları yanıtladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün arkasındaki bütün sebepleri ortadan kaldırana kadar mücadeleyi sürdürmek zorundayız

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün arkasındaki bütün sebepleri ortadan kaldırana kadar mücadeleyi sürdürmek zorundayız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet