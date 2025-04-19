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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini açacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışını yapacak.

Kaan Bozdoğan  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini açacak

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açacağı, 61 bin 387 metrekare kapalı alanı bulunan hastanenin 400 yatak kapasiteli olduğu belirtildi.

Açıklamada, hastanede 54 poliklinik, ⁠8 ameliyathane ve⁠ ⁠62 yoğun bakım ünitesinin yer aldığı kaydedildi.

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