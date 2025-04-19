Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesini açacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışını yapacak.
İstanbul
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açacağı, 61 bin 387 metrekare kapalı alanı bulunan hastanenin 400 yatak kapasiteli olduğu belirtildi.
Açıklamada, hastanede 54 poliklinik, 8 ameliyathane ve 62 yoğun bakım ünitesinin yer aldığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.