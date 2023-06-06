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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor." dedi.

06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret tespit komisyonumuz çalışmalarına başlıyor Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde bizimle ve ittifakımızla birlikte tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyonun her bir ferdi kazanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki kavramın uygulayıcısı olacağız. Bir istikrar, iki güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimlerden önce gündeme getirdiğimiz anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'in takdirine yeniden sunacağız." dedi.

Enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu tüm boyutlarıyla milletin gündeminden çıkartmakta kararlı olduklarını belirten Erdoğan, "Enflasyonu, nasıl daha önce tek haneli rakamlara indirdiysek inşallah aynısını yine başaracağız." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depremin yaralarının sarılması ana gündem maddemizdir. 319 bini ilk bir senede olmak üzere 650 bin konut yaparak depremzedeleri yuvalarıyla buluşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TMO alım fiyatlarına ilişkin, "Üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira, arpada ise 7 bin 500 lira geçecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kurban Bayramı) 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." açıklamasında bulundu.

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