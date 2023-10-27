Cumhurbaşkanı Erdoğan, asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş ile telefonda görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın babasına taziyelerini iletti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ertaş'ın ailesinin Pendik Kurtköy Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş ile telefonda görüştü https://t.co/XU8fjw5Isr pic.twitter.com/N3MPaKcXlg— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) October 27, 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Bak'ın telefonuyla baba Akın Ertaş ile görüştü. Taziyelerini ileten Erdoğan, aileye sabır diledi.
Baba Ertaş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Biz hani onlara alet olmamaya özen göstermeye çalıştık. Çünkü görüyoruz, duyuyoruz, neler olduğunu da biliyoruz. İnşallah çocuğumun adı en azından böyle şeylerde geçmesin diye işte çaba sarf ettik. Sağ olun, sizden de Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda, 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
Olay
Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de arızalanan asansörün düşmesi sonucu Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti.
Soruşturma kapsamında, asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.