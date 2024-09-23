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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti

İstanbul
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