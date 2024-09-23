Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.
İstanbul
Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Scholz'u kabulü basına kapalı gerçekleşti.
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