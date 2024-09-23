MSB'den "Nusret-2024 Davet Tatbikatı" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında devam eden "Nusret-2024 Davet Tatbikatı"nın fotoğraflarını paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik ülkelerden unsurların katılımıyla devam ettiği belirtildi.
🗓 20-29 Eylül 2024— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2024
NUSRET-2024 Davet Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Türk Deniz Kuvvetleri unsurları ile dost ve müttefik ülkelerden unsurların katılımıyla devam ediyor. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zgKH1ozmS4
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