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MSB'den "Nusret-2024 Davet Tatbikatı" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında devam eden "Nusret-2024 Davet Tatbikatı"nın fotoğraflarını paylaştı.

Oğuzhan Sarı  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
MSB'den "Nusret-2024 Davet Tatbikatı" paylaşımı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ev sahipliğinde, İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik ülkelerden unsurların katılımıyla devam ettiği belirtildi.

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