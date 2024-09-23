Cumhurbaşkanı Erdoğan, UCM Başsavcısı Khan'a AA'nın hazırladığı "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını teslim etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan'a, Anadolu Ajansının (AA) hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan "Kanıt" ve "Tanık" kitaplarını teslim etti.
New York
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.
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Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Khan'a AA'nın hazırladığı, İsrail'in Gazze'de işlediği suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne seren "Kanıt" (The Evidence) ile savaş ve insanlık suçlarının kanıtlarını insan hikayeleri üzerinden ele alan "Tanık" kitaplarının genişletilmiş güncel baskısını verdi.