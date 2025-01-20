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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti.

Merve Yıldızalp  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alevi Dedesi Ahmet Uğurlu'yu kabul etti Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

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