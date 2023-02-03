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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Kaan Bozdoğan   | 03.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninin ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına geçti.

Burada partililerle sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttıktan sonra bölgeden ayrıldı.

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