Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Sultanbeyli ilçe teşkilatını ziyaret etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninin ardından AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına geçti.
Burada partililerle sohbet eden Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttıktan sonra bölgeden ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.