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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreterliğine atanan Sinirlioğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AGİT Genel Sekreterliğine atanan Sinirlioğlu'nu tebrik etti

İstanbul

Erdoğan, Sinirlioğlu'nun AGİT Genel Sekreteri olarak atanmasına ilişkin sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın, Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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