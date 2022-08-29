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Gündem, Kurumsal Haberler, Mehmetçik Zaferin Askerleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi"ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansının "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi"ni ziyaret etti.

Sarp Özer   | 29.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi"ni ziyaret etti Fotoğraf: Volkan Furuncu - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100. Yıl Dönümü Programı ve Toplu Açılış Töreni için geldiği Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Anadolu Ajansının "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi"nin yer aldığı uçak hangarına geçti.

Tören mangasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi alanının girişinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz tarafından karşılandı.

Sergideki fotoğraflara ilişkin Karagöz'den bilgi alan Erdoğan, daha sonra sergi alanındaki fotoğrafları tek tek inceledi.

Ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından sergideki fotoğrafların yer aldığı "Mehmetçik: Zaferin Askerleri" adlı kitap takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretin sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Serdar Karagöz ve Vali Yiğitbaşı ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

45 bin fotoğraf karesi arasından özel seçki

Anadolu Ajansının Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan birliklerine yönelik Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı özel çalışma kapsamında, 39 foto muhabiri 60 farklı mekanda 45 bin kare fotoğraf çekti.

Bununla birlikte projede görev alan 29 kameraman, su altı kamerası ve dron gibi yeni nesil ekipmanlar kullanarak 600 saatlik güçlü görseller elde etti. 6 ay süren çalışma kapsamında 36 muhabir de çalışmalara ilişkin özel haberler hazırladı.


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