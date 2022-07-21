Mehmetçik Zaferin Askerleri
Amfibi Hücum Timleri, karada ve suda düşmana korku salıyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen, yurt içi ve dışında önemli görevler yürüten Amfibi Hücum Timleri, "daima hazır" sloganıyla eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.
Geleceğin subayları hazırlık sınıfında 7 yabancı dille donanım kazanıyorGeleceğin subayları hazırlık sınıfında 7 yabancı dille donanım kazanıyor
Katar'daki Dünya Kupası'nda biyolojik ve kimyasal tehdide karşı Türkiye görev alacak
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Dairesi Başkanı Burçak Çabuk, Emniyet Genel Müdürlüğü ile hava ve deniz kuvvetleri komutanlığı aracılığıyla Katar'da KBRN savunma kapsamında görev alacaklarını söyledi.
Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
TSK'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı ile özel harekat icra eden ilk ve tek deniz komando birliği olan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, her şartta ve koşulda ülke menfaatlerinin korunması için yarım asrı aşkın süredir her görevi başarıyla icra ediyor.
Kimyasal ve nükleer tehdide karşı Mehmetçiğe üst düzey koruma
Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı eğitimlerin verildiği Konya, Eskişehir ve Yalova'daki askeri birlikler, Mehmetçiğin yanı sıra uçak, gemi, bina, araç ve teçhizattaki kirliliğin giderilmesinde etkin rol üstleniyor.
'Hudut kartalları' Gürcistan ve Ermenistan sınırında nöbette
Mehmetçik, Gürcistan ve Ermenistan sınırında yasa dışı göç, kaçakçılık ve terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
Türk ordusuna dört kuşak hizmet veren ailenin son askeri
Türk ordusuna 137 yıl kesintisiz profesyonel hizmet veren ailenin son askeri Deniz Piyade Kıdemli Başçavuş Ulgar Günay, 8 yıl önce emekli olan ağabeyi gibi dedelerinden ve babasından aldığı meslek mirasını gururla taşıyor.