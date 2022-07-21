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Mehmetçik Zaferin Askerleri

Amfibi Hücum Timleri, karada ve suda düşmana korku salıyor

Amfibi Hücum Timleri, karada ve suda düşmana korku salıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen, yurt içi ve dışında önemli görevler yürüten Amfibi Hücum Timleri, "daima hazır" sloganıyla eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Amfibi Hücum Timleri, karada ve suda düşmana korku salıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem karada hem de suda görev yapabilen, yurt içi ve dışında önemli görevler yürüten Amfibi Hücum Timleri, "daima hazır" sloganıyla eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Geleceğin subayları hazırlık sınıfında 7 yabancı dille donanım kazanıyor

Geleceğin subayları hazırlık sınıfında 7 yabancı dille donanım kazanıyor

Geleceğin subayları hazırlık sınıfında 7 yabancı dille donanım kazanıyor
Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi başlıyor

Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi başlıyor

Türk askerinin kamuflajlı elbiselerinde "Sıfır Atık" dönemi başlıyor
Mehmetçik, Karabağ'ın mayınlardan temizliğinde Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor

Mehmetçik, Karabağ'ın mayınlardan temizliğinde Azerbaycan'a desteğini sürdürüyor
Başarılı milli sporcular, subay öğretmen olmak için eğitim alıyor

Başarılı milli sporcular, subay öğretmen olmak için eğitim alıyor
'Su üstü harekatı' kursuna katılan komandolar zorlu görevlere hazır

'Su üstü harekatı' kursuna katılan komandolar zorlu görevlere hazır
Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS

Türk milletinin göğsünü kabartan tim: SAS
Gündem.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları ve uluslararası etkinlikler Gündem sayfasında.
Katar'daki Dünya Kupası'nda biyolojik ve kimyasal tehdide karşı Türkiye görev alacak
27.07.2022

Katar'daki Dünya Kupası'nda biyolojik ve kimyasal tehdide karşı Türkiye görev alacak

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Dairesi Başkanı Burçak Çabuk, Emniyet Genel Müdürlüğü ile hava ve deniz kuvvetleri komutanlığı aracılığıyla Katar'da KBRN savunma kapsamında görev alacaklarını söyledi.

Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları
25.07.2022

Mavi Vatan'ın korkusuz muhafızları: SAT Komandoları

TSK'nın Özel Kuvvetler Komutanlığı ile özel harekat icra eden ilk ve tek deniz komando birliği olan Sualtı Taarruz (SAT) komandoları, her şartta ve koşulda ülke menfaatlerinin korunması için yarım asrı aşkın süredir her görevi başarıyla icra ediyor.

Kimyasal ve nükleer tehdide karşı Mehmetçiğe üst düzey koruma
21.07.2022

Kimyasal ve nükleer tehdide karşı Mehmetçiğe üst düzey koruma

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı eğitimlerin verildiği Konya, Eskişehir ve Yalova'daki askeri birlikler, Mehmetçiğin yanı sıra uçak, gemi, bina, araç ve teçhizattaki kirliliğin giderilmesinde etkin rol üstleniyor.

'Hudut kartalları' Gürcistan ve Ermenistan sınırında nöbette
12.07.2022

'Hudut kartalları' Gürcistan ve Ermenistan sınırında nöbette

Mehmetçik, Gürcistan ve Ermenistan sınırında yasa dışı göç, kaçakçılık ve terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Türk ordusuna dört kuşak hizmet veren ailenin son askeri
06.07.2022

Türk ordusuna dört kuşak hizmet veren ailenin son askeri

Türk ordusuna 137 yıl kesintisiz profesyonel hizmet veren ailenin son askeri Deniz Piyade Kıdemli Başçavuş Ulgar Günay, 8 yıl önce emekli olan ağabeyi gibi dedelerinden ve babasından aldığı meslek mirasını gururla taşıyor.

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