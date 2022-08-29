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Gündem, Mehmetçik Zaferin Askerleri

Bakan Akar, "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi" dolayısıyla AA'yı tebrik etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi" dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü tebrik etti.

Sarp Özer   | 29.08.2022
Bakan Akar, "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi" dolayısıyla AA'yı tebrik etti Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Anadolu Ajansı'nın, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığında açılan "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi"ni ziyaret etti.

Sergi alanında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den fotoğraflara ilişkin bilgi alan Bakan Akar, çalışmaları tek tek inceledi.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin karada, denizde ve havada kendisine düşen görevleri bugüne kadar büyük bir başarıyla yaptığını belirtti.

Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığının kamuoyu ile paylaşılmasının önemine vurgu yapan Akar, şunları söyledi:

"Bu konuda Anadolu Ajansı büyük bir destek ve fedakarlıkla, Mehmetçiğin yaptığı görevleri karada, denizde ve havada takip ederek halkımızla paylaşma konusunda bize bu önemli fırsatı verdi. Bu örnek proje kapsamında bir de kitap hazırlandı. Bu konuda da başta Genel Müdürümüz olmak üzere tüm Anadolu Ajansı çalışanlarına Mehmetçik adına en içten duygularla teşekkür ediyorum. Mehmetçiğin akıttığı terin, kanın, yaptığı mücadelenin, fedakarlıklarının, kahramanlıklarının aktarılması çok büyük önem arz ediyor. Bundan dolayı emeği geçenleri bir kez daha tebrik ediyorum."

Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile gezdiği sergi alanından ayrılırken Anadolu Ajansı çalışanlarını alkışlayarak projeden dolayı tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Milli Savunma Bakanı Akar, TSK komuta kademesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru ile sergi ve kitap çalışmasında görev alan Anadolu Ajansı personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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