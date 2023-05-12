Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs'taki "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bahçelievler'deki halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti.
Erdoğan, mitingin ardından, bir süre önce telefonla da görüştüğü Hüseyin Bayraktar ile bir araya geldi.
Bayraktar ile sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra miting alanından ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.