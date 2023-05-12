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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs'taki "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar ile buluştu Fotoğraf: TCCB/Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Bahçelievler'deki halk buluşmasında vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, mitingin ardından, bir süre önce telefonla da görüştüğü Hüseyin Bayraktar ile bir araya geldi.

Bayraktar ile sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra miting alanından ayrıldı.

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