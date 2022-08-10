Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ikili görüşmelerde bulundu
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'nde ikili temaslarda bulundu.
Erdoğan, tören için Konya'ya gelen Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile ayrı ayrı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.
Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.