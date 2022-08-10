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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ikili görüşmelerde bulundu

Ekip   | 10.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ikili görüşmelerde bulundu Fotoğraf: Mustafa Kamacı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'nde ikili temaslarda bulundu.

Erdoğan, tören için Konya'ya gelen Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile ayrı ayrı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.

Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

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