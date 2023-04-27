Dolar
19.44
Euro
21.41
Altın
1,983.41
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,789.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal (DSP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Zafer Fatih Beyaz  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, liderler de eşlik etti.

Toplantının ardından liderler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlerle çektirdiği fotoğrafta, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin gönderdiği 41 gül de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilerin TRT'deki propaganda konuşma sırası belirlendi
Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti
ROSATOM Genel Müdürü Likhachev: Dünyanın en büyük nükleer inşaat projesinin başarısı engellenemedi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den Bağ-Kur'luların emeklilik şartlarıyla ilgili açıklama

Benzer haberler

Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti

Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemiz dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir

Çin: "Seçimler Türkiye'nin iç işidir, Çin buna karışmayacak veya müdahale etmeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisine bir gün ara verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaisine bir gün ara verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "eve dönüş" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "eve dönüş" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı Togg'dan araç içi görüntüler paylaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı Togg'dan araç içi görüntüler paylaşıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet