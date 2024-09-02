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Çorum'da su baskınlarının yaşandığı Arifegazili köyü havadan görüntülendi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşanan bölge havadan görüntülendi.

Cahit Emrali  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Çorum'da su baskınlarının yaşandığı Arifegazili köyü havadan görüntülendi

Çorum

Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde etkili olan sağanak ve dolunun neden olduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı.

Arifegazili köyündeki derenin taşması sonucu sel sularının getirdiği çamur, köy merkezi ile dere yatağı çevresindeki boş tarım arazisine yayıldı.

Sel sularının neden olduğu tahribat dron ile havadan görüntülendi.

Köy muhtarı Şükrü Yadigar, AA muhabirine, köyde hasar tespit ve onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Köydeki derenin ıslahı için uzun zamandır beklediklerini belirten Yadigar, gelecekte daha büyük sıkıntıların yaşanmaması için çalışmaların bir an önce tamamlanması gerektiğini kaydetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili, Hacıosman ve Sarıcalar köyü çevrelerinde dün akşam sağanak ve dolu etkili olmuştu.

Kuvvetli yağış nedeniyle bölgedeki bazı derelerin taşması sonucu Hacıosman köyündeki kullanılmayan 4 evin duvarı yıkılmış, yollarda ulaşımı engelleyecek boyutta bozulmalar meydana gelmişti.

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Çorum'da su baskınlarının yaşandığı Arifegazili köyü havadan görüntülendi

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