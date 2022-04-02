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Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Çorum'un Kargı ilçesinde iki ayrı noktada çıkan yangınlardan biri söndürüldü, diğerine müdahale sürüyor.

Kemal Ceylan   | 02.04.2022
Çorum'da çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor

Çorum

Hacıhamza köyü ile Avşar köyü yakınlarında iki ayrı noktada çiftçilerin yaktığı anız ateşi, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, yangınlara müdahale etti.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, AA muhabirine, Avşar köyü yakınlarındaki yangının söndürüldüğünü, Hacıhamza köyü yakınlarındaki yangına müdahalenin devam ettiğini söyledi.

Şiddetli rüzgarın yangına müdahaleyi güçleştirdiğini belirten Uyar, "Yangının nehir kenarında olması da müdahaleyi güçleştiriyor. Her iki orman yangınının da anız yangınından kaynaklandığını tespit ettik. Şu an için riskli bir durum söz konusu değil. Yangın bölgesinde olağanüstü bir durum yok. Ekiplerimiz yangını söndürmek için çalışıyor." dedi.

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