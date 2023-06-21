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Çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş İstanbul'da yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, aralarında çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş'ın da olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Uğur İslamoğlu  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş İstanbul'da yakalandı

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu 2000 yılında Beyoğlu'nda Nijerya uyruklu "Paul Etin Usrifo'yu tasarlayarak öldürme" ve 2019'da Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine karşı "görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan Fırat Delibaş'ın Esenyurt'ta olduğu tespit edildi.

Zafer Mahallesi'ndeki bir sitede saklanan Delibaş, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda suç örgütü mensupları Cuma B, Şehmus D, Nevzat Y, Mehmet B. ve Efraim Y. de yakalandı.

Delibaş ile diğer 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş İstanbul'da yakalandı

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