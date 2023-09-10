Dolar
26.85
Euro
28.74
Altın
1,919.22
ETH/USDT
1,635.20
BTC/USDT
25,866.00
BIST 100
8,325.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında bir televizyon kanalındaki konuşmasından dolayı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ferdi Türkten  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu hakkında dün TV100'de canlı yayına bağlanarak yaptığı yorumlardan dolayı Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve 216. maddesinde düzenlenen "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı
Üçüncü Antalya Diplomasi Forumu, 1-3 Mart 2024'te düzenlenecek
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Tacikistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
İstanbul Valiliğinden Büyükçekmece'de bir çocuğun bıçaklanmasına ilişkin açıklama
Bakan Özhaseki, Dünya Bankası'nın deprem bölgesi için 1 milyar dolarlık kredi desteğini onayladığını açıkladı

Benzer haberler

TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'na tepki

TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'na tepki

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet