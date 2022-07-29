Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gaziantep'te otoyolu kapatan atık çamura ilişkin açıklama
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası denetim ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği ve alandan numunelerin alınarak analiz sonuçlarına göre gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.
- Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı
- Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması sürüyor
Bakanlığın sosyal medya hesabından Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşımın durmasına neden olan atık çamura ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası Bakanlığımız denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Alandan numuneler alınmış olup analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır. Temizleme çalışmaları gözetimimizde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası Bakanlığımız denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Alandan numuneler alınmış olup analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır. Temizleme çalışmaları gözetimimizde devam etmektedir.— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) July 29, 2022