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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gaziantep'te otoyolu kapatan atık çamura ilişkin açıklama

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 29.07.2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Gaziantep'te otoyolu kapatan atık çamura ilişkin açıklama

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası denetim ekiplerinin ivedilikle bölgeye sevk edildiği ve alandan numunelerin alınarak analiz sonuçlarına göre gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşımın durmasına neden olan atık çamura ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin atık çamur deposundaki sızma sonrası Bakanlığımız denetim ekipleri ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Alandan numuneler alınmış olup analiz sonuçlarına göre gerekli işlemler yapılacaktır. Temizleme çalışmaları gözetimimizde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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