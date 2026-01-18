Bazı illerde kar etkili oluyor
Yurdun bazı illerinde kar etkili olurken ekipler kapanan yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Ankara
İstanbul'da Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan ve gece saatlerinde kara dönen yağış etkisini sürdürüyor.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli ile Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı sürüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Avrupa Yakası'nda ise Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece'de gece yağan kar nedeniyle yol kenarlarında ve yeşillik alanlarda beyaz örtü oluştuğu gözlendi.
Öte yandan, hafta sonu olması nedeniyle trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kar küreme araçları da tedbiren yol kenarlarında beklemeyi sürdürüyor.
Bolu
Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, yoğun şekilde sürüyor.
Yolun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.
Ekipler ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaya yönelik sürücüleri ikaz ediyor.
Van
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 25 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Hakkari
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.
Çığ riski nedeniyle bu yollarda çalışma yapamayan ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Şırnak ve Hakkari-Çukurca kara yollarında çığ düşen noktalarda genişletme çalışması yaptı.
Bitlis
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 128 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.
Vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtkan, kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.
Kar yağışı ve soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Muş
Kent genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan 134 köy yolu ulaşıma kapandı.
Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA
İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.