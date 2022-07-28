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Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) ulaşım durdu.

Adsız Günebakan   | 28.07.2022
Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Gaziantep


OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle atık suların taşındığı setlerde taşma yaşandı.

Taşan sular ise otoyolun bazı bölümlerinde su birikintilerine sebep oldu.

Su birikintisi nedeniyle bazı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi. Yolun bazı bölümlerinde su seviyesinin derinleştiği, bazı araçların da mahsur kaldığı aktarıldı.

Kazalar ve su birikintileri nedeniyle otoyolun Gaziantep bölümünde çift yönlü trafik durdu.

Bölgeye atık su tesisindeki arızanın giderilmesi ve yolun temizlenmesi için ekip sevk edildi.

Öte yandan otoyolda oluşan uzun araç kuyruklarının tahliyesi için de alternatif yol güzergahlarının hazırlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Arama kurtarma çalışması

Bu arada, otoyolda biriken suyun içerisinde bir otomobilin kaldığı ihbarı üzerine, bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi.

Otomobil içerisinde bazı vatandaşların bulunduğu iddiasıyla bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılacak.

Suyun içerisinde kalan tırın sürücüsü İrfan Bodur, gazetecilere, otoyolda ilerlerken önündeki otomobilin takla attığını dile getirerek, "Frene basıp durduktan sonra arabadan indim. Suyu görünce arabayı bırakıp kaçtım. Araba suyun içinde kaldı. Önümde kaza yapan aracın içindekiler çıkamadı. İçindekilere ne oldu bilmiyorum." dedi.

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