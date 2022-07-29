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Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması sürüyor

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) çamurlu suyun tahliyesi devam ediyor.

Mehmet Akif Parlak   | 29.07.2022
Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması sürüyor Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Dün akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık suların taşındığı setlerin taşması nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı.

Derinliği yer yer iki metreyi bulan suyun otoyolda yaklaşık bir kilometrelik alanı kaplamasıyla bir tır çamur birikintisinin içinde kaldı.

Biriken atık su yüzünden otoyolun Gaziantep bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanamıyor. Olayın hemen ardından alternatif yollar belirleyen ekipler, bekleyen araçları bu yollara yönlendirdi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından otoyoldaki uzun araç kuyruğu sona erdi.

Doğu ve batı yönünden kente giren araçlar, ağırlıklı olarak OSB içinden ve tarihi İpek Yolu'ndan gidecekleri yere devam etti.

Tali yollardan atık su birikintisinin olduğu alana ulaşan onlarca iş makinesi, otoyolun çevresindeki dağlık yerlerden delikler açarak suyu tahliye ediyor.

"Akşama doğru açılacak inşallah"

Olay yerine gelen Gaziantep Valisi Davut Gül, ilgililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin dün geceden beri aralıksız çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Temizleme çalışmalarının gün içinde biteceğini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Dün yaklaşık olarak burada 3 metreye yakın bir atık çamuru vardı. Şu an yüzde 80-90'ı tamamlandı. Başta Organize Sanayi Bölgesi'nin kendi ekibi olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, Karayolları koordineli olarak çalışıyorlar. AFAD, jandarma, emniyet, onlar da kendi alanında çalışıyorlar. Burada herhangi bir araç kalmadı. çok daha ileride akışkanlıktan dolayı bir araç kaza yapmıştı ve 4 hafif yaralı vardı. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok.

Bugün de şöyle 3-4 saat içinde buranın normale döneceğini tahmin ediyoruz. Belki çalışmalar biraz sürer ama akşama doğru açılacak inşallah."

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