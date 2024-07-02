Dolar
32.65
Euro
35.08
Altın
2,332.40
ETH/USDT
3,442.80
BTC/USDT
62,974.00
BIST 100
10,343.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Kurum'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Kurum'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Kurum, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bizi bu şerefli göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı arz ediyorum. Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz. Rabb'im üstlendiğimiz bu kutlu görevde bizi aziz milletimize mahcup etmesin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Kurum'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Murat Kurum atandı
Bakan Özhaseki: Bu kutlu görevi sağlık sorunlarım sebebiyle bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim
Dışişleri Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde yaşananlara ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "provokasyonlara" yönelik açıklama

Benzer haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Kurum'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Kurum'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımıza sıcak bir yuvanın huzurunu sağlayan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Koruyucu Aile Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet