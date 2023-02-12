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Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için ikinci yardım gemisi yola çıktı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 kente iş makineleri, yardım malzemeleri ve gönüllü motokuryeleri taşıyan ikinci gemi, İskenderun'a gitmek üzere İzmir'in Çeşme Ulusoy Limanı'ndan ayrıldı.

Seher Deniz   | 12.02.2023
Çeşme Limanı'ndan deprem bölgesi için ikinci yardım gemisi yola çıktı

İzmir

İzmir'de depremden etkilenen bölgelere gönderilmek üzere bir araya getirilen 19 konteyner ev, taşınabilir ev (tiny house), 13 mobil tuvalet, 4 tanker, 4 vinç, kepçe, foklit, mafi, 2 kömür yüklü kamyon, 4 yardım malzemesi yüklü kamyon, 4 otobüs karavan, 2 otobüs, 13 tır, 3 dorse, minibüs, 12 otomobil ve 17 motokurye ile 100 kişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde Çeşme Limanı'nda Ulusoy5 Ro-Ro gemisine yüklendi.

Hazırlıkları tamamlanan ve son kontrolleri yapılan gemi, İskenderun Limanı'na doğru hareket etti.

Motokuryeler, AFAD yardımlarını dağıtmak için görev yapacak

İzmir ve çevre illerden Çeşme Limanı'na gelen 17 motokurye, Hatay'da AFAD'ın koordinesinde çalışarak araçların giremediği noktalara yardım ulaştırmak için gönüllü oldu.

İzmir'de ikamet eden motokurye Mert Vardar, depremin acısını ilk günden itibaren derinden yaşadığını söyledi.

Depremzedelerle dayanışma için gönüllü olduğunu belirten Vardar, "Vicdanımız rahat değil, elimizden geldiği kadar yardımlarda bulunduk, bağış yaptık, erzak toplayıp gerekli yerlere ilettik ama vicdanımız susmuyor bir türlü. Gece yastığa kafamızı koyduğumuzda rahat yatamıyoruz. Uzun zamandır da gitme çabasındaydık, birçok arkadaşımız da deprem bölgesinde. Ulaşılamayan köylere erzak gitmesi gerektiğini duyduk. Geminin gideceğini duyunca gitmek istedik. Elimizden ne geliyorsa yardıma hazırız. Bu yaraları hep birlikte aşacağız." diye konuştu.

Ferhat Tezcan da "Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor, bizde elimizden geleni yapmaya çalıştık ama yeteri kadar televizyon başında oturduk, madem böyle bir imkânımız var, bunu değerlendirelim diye düşündük, o sebeple güzel bir ekip kuruldu elimizden geleni yapacağız." dedi.

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