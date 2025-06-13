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Ekonomi

Strateji ve Bütçe Başkanlığından 12. Kalkınma Planı'ndaki ifadelere ilişkin açıklama

Zeynep Duyar  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Strateji ve Bütçe Başkanlığından 12. Kalkınma Planı'ndaki ifadelere ilişkin açıklama

Ankara

Strateji ve Bütçe Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün bir gazetede, İzmir Bornova'da 3 öğretmenin Milli Eğitim müfredatında olmamasına rağmen toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu işledikleri gerekçesiyle kınama cezası aldıkları haberinin yayımlandığı belirtildi.

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Haberde öğretmenlerden birinin "Cumhurbaşkanlığının hazırladığı 12. Kalkınma Planı'nda dahi toplumsal cinsiyet eşitliği yer alıyor" şeklinde bir ifadesi bulunduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM'ye sunulan bir üst politika belgesi olan 12. Kalkınma Planı'nın hiçbir yerinde 'toplumsal cinsiyet eşitliği' kavramı yer almamaktadır. Dolayısıyla haberde belirtilen ifadenin gerçekle ilişkisi bulunmamaktadır. 'Toplumsal cinsiyet eşitliği' kavramının küresel güçler tarafından toplumsal hayatın herhangi bir alanında kadın erkek fırsat eşitliği anlamında değil, tüm dünyada aile ve toplumsal değerler üzerinde baskısını artıran 'cinsiyetsizleştirme akımlarının' nihai amaçlarını gizleyen ve bu akımların küresel düzeydeki propagandasına alet olan bir kavram olarak kullanılmaktadır. Türk toplumunun değerler sistemini tarihi boyunca ayakta tutan aile yapısıyla uyuşmayan ve onu örtülü bir biçimde aşındırmanın önemli bir aracı olan bu tür kavramların kullanılmaması önem arz etmektedir."

"Aile kurumunun güçlendirilmesi temel amaçtır"

Açıklamada, 12. Kalkınma Planı'nda "Aile" başlığı altındaki politika ve tedbirlerin temel amacının "Kadın ve erkeğin evlilik bağıyla kurulan, milli ve manevi değerlerin taşıyıcısı olan ailenin her türlü zararlı eğilimden korunması, sağlıklı nesillerin yetişmesi, dinamik nüfus yapısının ve kalkınmanın istikrarlı biçimde sürdürülmesini teminen aile kurumunun güçlendirilmesi temel amaçtır" şeklinde ifade edilerek, aileyi oluşturan kadın ve erkeğin evlilik bağının güçlü bir biçimde altının çizildiği vurgulandı.

Bu kapsamda, 12. Kalkınma Planı'nda "kadın erkek fırsat eşitliği" kavramı kullanılarak, ailenin kurulmasını sağlayan kadın ve erkek arasındaki fırsat eşitliğinin, değerlere uygun olarak net bir biçimde ifade edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kalkınma Planı'nın 'Küresel Gelişmeler' ana başlığı altındaki 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesinin Artan Önemi' adlı alt başlığında 'Dünya genelinde tektipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımları medya platformları ve sivil toplum kuruluşlarını kullanarak bireysel özgürlükler adı altında dayatmacı bir anlayışla aile kurumu ve toplum değerleri üzerinde tehdit oluşturmakta, başta çocuklar ve gençler olmak üzere aile bireylerinin korunması ihtiyacı artmaktadır' şeklinde konunun önemine vurgu yapan güçlü bir tespit yer almaktadır. 12. Kalkınma Planı'nda benzer bir vurgu, 'Küresel Gelişmelerin Türkiye Etkileşimi' başlığı altında da yapılmış olup söz konusu akımların ülkemizde de bu tür yaklaşımlarıyla çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinden aile kurumu üzerinde tehdit oluşturduğuna açıkça işaret edilmektedir."

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