Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu oldu
İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 13 saat 26 dakika kulaç atarak Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.
İzmir
Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş'ı geçmek için 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Tunca, 13 saat 26 dakika yüzüp Fransa'nın Wissant bölgesinde kıyıya ulaştı.
Dip akıntılarına rağmen 14 derecedeki suda saatlerce kulaç atan Tunca, kıyıda ilk kutlamayı annesi Gül Nur Tunca ve ekip arkadaşlarıyla yaptı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.