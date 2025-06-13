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Spor

Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu oldu

İzmir'de küçük yaşlarda yüzmeye başlayan 22 yaşındaki Tuna Tunca, 13 saat 26 dakika kulaç atarak Manş Denizi'ni geçen otizmli ilk Türk sporcu oldu.

Mustafa Güngör, Haydar Toprakçı  | 13.06.2025 - Güncelleme : 13.06.2025
Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli Türk sporcu oldu

İzmir

Ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, İngiltere ile Fransa arasındaki 34 kilometrelik Manş'ı geçmek için 02.24'te İngiltere'nin Samphire Hoe kıyısından denize girdi.

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Tunca, 13 saat 26 dakika yüzüp Fransa'nın Wissant bölgesinde kıyıya ulaştı.

Dip akıntılarına rağmen 14 derecedeki suda saatlerce kulaç atan Tunca, kıyıda ilk kutlamayı annesi Gül Nur Tunca ve ekip arkadaşlarıyla yaptı.

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