Milli yüzücüler, Prag ve Graz'da 13 madalya daha kazandı

Milli yüzücüler, Multinations Gençler ve Yıldızlar Yüzme Şampiyonaları'nda 7 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 13 madalya daha kazandı.

Salih Ulaş Şahan  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Su Yüksel, kadınlar 100 metre kurbağalamada 1.10.94'lük derecesiyle altın madalya elde etti.

Ahmet Mete Boylu, erkekler 200 metre serbestte 1.48.03'lük derecesiyle, Selinnur Sade ise kadınlar 800 metre serbestte 8.43.84'lük derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Ela İşcan da kadınlar 200 metre kurbağalamada ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Çakır Aras Çakmak, erkekler 1500 metre serbestte, Can Acar ise erkekler 50 metre sırtüstünde üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Avusturya'dan 7 madalya daha

Milli sporcular, Avusturya'nın Graz kentindeki Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası'nda ise 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Erkeklerde Toprak Topatan 1500 metre serbestte 15.57.65, Emir Bartu Özcan 100 metre kurbağalamada 1.05.60, Umut Aras Özkan 50 metre sırtüstünde 27.56, kadınlarda Alara Gökalp 800 metre serbestte 9.00.27'lik dereceleriyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yaren Soysal, kadınlar 100 metre kurbağalamada ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Beril Çağrı, kadınlar 200 metre serbestte, Sarp Canlı ise erkekler 200 metre serbestte üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Türkiye'nin bu organizasyonlardaki toplam madalya sayısı 31'e yükseldi.

