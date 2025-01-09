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"Çengel-16" operasyonlarında 50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerince sahte alkol imalatçılarına yönelik son bir haftada düzenlenen "Çengel-16" operasyonlarında 50 bin 105 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini, 46 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
"Çengel-16" operasyonlarında 50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, il jandarma komutanlıklarınca deşifre edilen 4 sahte/kaçak alkol imalathanesine yönelik "Çengel-16" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullanan Yerlikaya, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ile 4 bin sahte bandrolün ele geçirildiği, 46 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ile jandarmaya tebriklerini iletti.

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"Çengel-16" operasyonlarında 50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi
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