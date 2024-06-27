ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), mayısta alınan yaş çay bedelinin yarın üreticilere ödeneceği bildirildi.
Rize
ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında üreticilerden 195 bin ton yaş çay satın alındığı belirtildi.
Açıklamada, satın alınan yaş çayın karşılığı 3 milyar 317 milyon liranın, yarın üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.