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ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (ÇAYKUR), mayısta alınan yaş çay bedelinin yarın üreticilere ödeneceği bildirildi.

Fikret Delal  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
ÇAYKUR, mayıs ayı yaş çay bedelini yarın üreticilerin hesabına yatıracak

Rize

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, mayıs ayında üreticilerden 195 bin ton yaş çay satın alındığı belirtildi.

Açıklamada, satın alınan yaş çayın karşılığı 3 milyar 317 milyon liranın, yarın üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağı kaydedildi.

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