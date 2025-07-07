ÇAYKUR'dan 2. sürgün hasat dönemi öncesi üreticilere bilgilendirme
Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımları hazırlık süreciyle ilgili üreticilere bilgilendirmede bulundu.
Rize
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin ikinci sürgün yaş çay sezonu başlamadan önce bahçe temizliğini yaparak hazırlıkları tamamlamaları gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:
"Çayımızın kalitesini korumak ve gelecek yıllarda da bu üründen yeterli mahsul alabilmek için, kök kısımlarına inmeden yeşil yaprak kısmının toplanması elzem bir husustur. Bu konuda tüm üreticilerimizin hassasiyet göstermelerini, bahçede hasat yaptırılan kişilerin bu kapsamda bilgilendirilmeleri gerektiğini tekraren hatırlatmak isteriz."
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Çayın kendine has kokusu, rengi ve tadını koruması, gelecek kuşaklara ulaştırılabilmesi için söz konusu hususların hayata geçirilmesinin önemine değinilen açıklamada, evsafa uygun olmayan ürünlerin çay alım yerlerinde kabulünün mümkün olmayacağına dikkat çekildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.