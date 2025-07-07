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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni temmuzda son 40 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Avro Bölgesi'nde yatırımcıların ekonomiye güveni, ekonomilerde toparlanma sinyalleriyle temmuzda son 40 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bahattin Gönültaş  | 07.07.2025 - Güncelleme : 07.07.2025
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni temmuzda son 40 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Berlin

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, temmuz ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda 0,2 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi 4,5 puana yükseldi. Şubat 2022 sonraki en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, temmuzda 1,1 puana yükseleceği yönündeydi.

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Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin öngörülerini ölçen Beklentiler Endeksi de 14,3'ten 17'ye çıktı. Endeksin son iki ayda toplamda yaklaşık 32 puan yükselmesi dikkati çekti.

Mevcut Durum Endeksi ise eksi 13 puandan eksi 7,3 puana yükselerek, Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyesine çıktı.

Sentix'in açıklamasında, Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi’nin temmuzda art arda artışını üçüncü aya taşıdığı belirtilerek, “Bu da ABD'nin gümrük vergisi şokunun bir sonucu olarak nisanda dile getirilen resesyon korkularının tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmektedir.” ifadesi kullanıldı.

Sentix Genel Müdürü Patrick Hussy, temmuz verilerinin Avrupa Bölgesi’nde sürdürülebilir bir yükselişe işaret ettiğini belirterek, “Bu yükseliş genişlik kazanıyor. Alman ekonomisinin de bu kez katılabileceği küresel bir ekonomik yükselişin işaretleri var.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya’da yeni hükümetin güven inşa etmeyi başardığını savunan Hussy, hükümetin şu ana kadar attığı adımların ve aldığı kararların yatırımcılar tarafından iyi karşılandığını ifade etti.

Alman ekonomisi

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, temmuzda 5,5 puanlık artışla eksi 0,4 puan oldu. Endeksin Rusya-Ukrayna savaşının düşüşe neden olduğu Şubat 2022'den beri en yüksek değerine ulaşması dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 26,8 puandan eksi 18,8 puana çıktı.

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