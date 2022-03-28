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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
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CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplantı öncesi biz de heyetlerle kısa bir görüşme yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız." dedi.

28.03.2022
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplantı öncesi biz de heyetlerle kısa bir görüşme yapacağız

Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız." dedi. 

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim." diye konuştu. 

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