CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplantı öncesi biz de heyetlerle kısa bir görüşme yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yarın İstanbul'daki görüşmesi) Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız." dedi.
Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Sayın Putin ve Zelenskiy ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu istikamette seyrettiğini söyleyebilirim." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.