Gündem

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'in Nasır Hastanesi'ne saldırısı) Gözü dönmüş Netanyahu hükümeti insanlık adına ne varsa yok etmek için cani saldırılarına aralıksız devam ediyor." dedi.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

"2026 senesini ekonomide de 'reform yılı' olarak görüyor, hayata geçireceğimiz reformlarla ilgili hazırlıkları hızla tekemmül ettiriyoruz"

