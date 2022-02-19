Dolar
13.66
Euro
15.47
Altın
1,897.43
ETH/USDT
2,794.10
BTC/USDT
40,160.00
BIST 100
2,032.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Muhammed Kaygın   | 19.02.2022
Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı

Çankırı

Seyfettin Yılmaz idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 EHA 508 plakalı otobüs, Dağtarla mevkisinde yolun kar nedeniyle kayganlaşması sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Hüseyin İrfan ve Osman Yazıcı olay yerinde yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kurşunlu, Çerkeş, Atkaracalar, Ilgaz ve Çankırı Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kurşunlu Devlet Hastanesinde tedavi edilen hastaları ziyaret eden Vali Abdullah Ayaz, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ayaz, gazetecilere, üzücü bir hadise yaşadıklarını söyledi.

Otobüsün İstanbul'dan Trabzon'a cenaze götürdüğünü belirten Ayaz, "2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımızın durumu ağır. Allah hepsine şifa versin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Hastalarımızın hemen hemen tamamı sevk edildi. 4’ü burada Kurşunlu’da müşahede altında. Allah beterinden korusun. Trafik kuralları, sürat, emniyet kemeri gibi uyarıları tekrarlıyoruz. Kazayla ilgili savcılık soruşturmasını yürütüyor." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Direktörü Ghebreyesus dünyanın yeni küresel salgına hazırlıklı olmadığını söyledi
Türkiye'de 87 bin 411 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 932 bine yaklaştı
Kovid-19, akıl sağlığının bozulma riskini yüzde 60 artırabiliyor
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları başladı

Benzer haberler

Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı

Çankırı'da otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Türkiye kış sporlarında da anlamlı bir seviyeye geldi