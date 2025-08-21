Dolar
40.94
Euro
47.81
Altın
3,341.27
ETH/USDT
4,261.90
BTC/USDT
113,053.00
BIST 100
11,240.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çankırı'da baraj suları çekilince sular altındaki köyün kalıntıları ortaya çıktı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kayıören ve Karga köyü üzerine 1980'li yıllarda inşa edilen Güldürcek Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle, yıllardır su altında kalan eski Kayıören köyüne ait kalıntılar gün yüzüne çıktı.

Mehmet Demirci  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Çankırı'da baraj suları çekilince sular altındaki köyün kalıntıları ortaya çıktı Fotoğraf: Mehmet Demirci/AA

Çankırı

Bölgede 1981-1988 yılları arasında inşa edilen, su tutmaya başlayınca, yeni yerleşim alanlarına taşınan Kayıören ve Karga köylerinin sular altında kaldığı Güldürcek Barajı'nda kuraklığın etkisiyle su seviyesinde ciddi azalma yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Su çekilince, köy camisi, okul ve evlerin kalıntıları ile köylülerin hatıralarında önemli yeri olan "Ayşegilin Pınarı" denilen çeşme yeniden görünür hale geldi.

Suların çekilmesiyle ortaya çıkan eski köyünü ziyaret eden Kayıören köyü muhtarı Cemil Coşkun, manzara karşısında duygusal anlar yaşadığını ifade etti.

Vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını isteyen muhtar Coşkun, "Barajdaki su çekildi. Bu yıl köyümüze sadece 10 santimetre kar düştü. Çocukluğumda buralara 1,5-2 metre kar yağardı. İlk kez barajın bu kadar azaldığını görüyorum. Camimizin, okulun ve evlerimizin yerleri tek tek ortaya çıkmış. Vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyorum. Eğer kuraklık bu şekilde devam ederse, yakında susuzluk kapımızda olacak." dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Güldürcek Barajı'nda su seviyesi 1491,54, su hacmi 14,41 milyon metreküp ve doluluk oranı ise sadece yüzde 22,94 seviyesinde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredilerinin harcanmasına ilişkin BDDK raporu hazırlandı
Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Süreç içinde terör örgütüyle hiçbir pazarlık yapılmamış, yapılmayacaktır
Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesinin azalması nedeniyle vatandaşlar uyarıldı

Benzer haberler

Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesinin azalması nedeniyle vatandaşlar uyarıldı

Kadıköy Barajı'ndaki su seviyesinin azalması nedeniyle vatandaşlar uyarıldı

Çankırı'da baraj suları çekilince sular altındaki köyün kalıntıları ortaya çıktı

Çankırı'da bir zanaatkar tuzdan satranç takımı yaptı

Kuraklığın etkilediği Avlan Gölü'nün mevsimsel değişimi görüntülendi

Kuraklığın etkilediği Avlan Gölü'nün mevsimsel değişimi görüntülendi
Hatay'da tarımsal sulamada kullanılan Yarseli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 12,7'ye düştü

Hatay'da tarımsal sulamada kullanılan Yarseli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 12,7'ye düştü

Edirne'deki Çakmak Barajı'nda su tutulmaya başlanacak

Edirne'deki Çakmak Barajı'nda su tutulmaya başlanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet