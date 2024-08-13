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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın kontrol altına alındı.

Burak Akay  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale

İlçeye bağlı Adatepe köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

4 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı, 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer ve 104 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 2,5 hektar ormanlık, 1 hektar ziraat alanı zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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