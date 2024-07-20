Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Canakkale
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Gemedere Çayı mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Yaklaşık 17 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın sonrası ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.