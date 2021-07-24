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Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

Çanakkale'de bulunan feribot iskelelerinde Kurban Bayramı tatili dönüşü nedeniyle yoğunluk devam ediyor.

Burak Akay   | 24.07.2021
Çanakkale'deki feribot iskelelerinde tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor Fotoğraf: Burak Akay / AA

Çanakkale

Tatillerini yurdun çeşitli bölgelerinde geçirenlerin, bayramın üçüncü günü başladığı dönüş yolculuğu bugün de sürüyor.

Çanakkale'deki feribot iskelelerine gelen sürücüler sabah saatlerinden itibaren Avrupa yakasına geçmek için feribot sırasına girdi. Zaman zaman il merkezindeki iskelede araç yoğunluğu oluştu.

Kayserili Ahmetpaşa Caddesi'nde bekleyen sürücüleri, polis ve özel güvenlik görevlileri gemiye yönlendiriyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, bu süreçte vatandaşların mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini doldur boşalt sistemiyle, tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.

Yoğunluk nedeniyle, Gökçeada-Kabatepe hattında 3, Gelibolu-Lapseki ve Çanakkale-Eceabat güzergahlarında 7'şer, Geyikli-Bozcaada ve Gelibolu-Çardak hatlarında ise 2'şer olmak üzere 21 gemiyle hizmet veriliyor.

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