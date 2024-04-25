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Ekonomi

SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Burak Akay  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı

Canakkale

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne katılan gençler, F-16 uçağıyla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çanakkale Boğazı semalarında 30 dakika süren gösteriyi izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gösteriyi gençlerle takip etti.

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