SOLOTÜRK, Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu yaptı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı etkinlikleri kapsamında Şehitler Abidesi semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Canakkale
Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü"ne katılan gençler, F-16 uçağıyla yapılan gösteriyi ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi.
Çanakkale Boğazı semalarında 30 dakika süren gösteriyi izleyenler, heyecan dolu anlar yaşadı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gösteriyi gençlerle takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.