Dolar
32.45
Euro
34.63
Altın
2,292.21
ETH/USDT
2,880.00
BTC/USDT
57,201.00
BIST 100
10,045.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

110 tonluk tekne 8 saatte kara yolundan Van Gölü'ne ulaştırıldı

Van'ın Gevaş ilçesindeki tersanede yapılan 110 tonluk gezi teknesi, ekiplerin aldığı önlemler kapsamında tırla taşınarak 8 saatte Van Gölü'ne ulaştırıldı.

Özkan Bilgin  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
110 tonluk tekne 8 saatte kara yolundan Van Gölü'ne ulaştırıldı Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Van

İlçedeki sanayi sitesinde bulunan tersanede 5 ayda yapılan teknenin yüzde 80'inin tamamlanmasıyla göle indirilmesine karar verildi.

Bunun üzerine il dışından getirilen özel dorseli tıra yüklenen tekne, alınan izinlerin ardından trafik ekiplerinin kontrolünde Van-Bitlis kara yolunda 4 kilometre taşınarak Van Gölü'nün kıyısına götürüldü.

8 saat süren yolculuk sırasında Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) ekipleri elektrik hatlarını, Türk Telekom ekipleri kuruma ait hatları kontrol altında tuttu.

Kara yolunun 2 şeridi kapatılarak götürülen tekne, zorlu sürecin ardından alınan önlemler doğrultusunda göle indirildi.

Tekne, kalan yüzde 20'lik kısmının ve tefrişatlarının tamamlanmasının ardından Van Gölü'nde seferlere başlayacak.

"4 kilometrelik yolu 8 saatte aşabildik"

Tekne sahiplerinden Barzan Bayram, AA muhabirine, 5 ay önce böyle bir tekne yapmaya karar vererek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu sürede teknenin yüzde 80'ini Gevaş'taki tersanede tamamladıklarını anlatan Bayram, şöyle devam etti:

"Teknenin kalan kısmının işlemlerinin gölde yapılması gerekiyor. Camların takılması ve iç dizayn bu çalışmaların içinde yer alıyor. Karayolları Müdürlüğünden izin bekliyorduk. İzinlerin alınmasından sonra tekneyi 3 vinç yardımıyla il dışından getirdiğimiz yük taşıma tırına yükledik. 4 kilometrelik yolu 8 saatte aşabildik. Emniyet Müdürlüğü, VEDAŞ ve Telekom ekipleri yolculuğumuz boyunca önlem aldı. Çok şükür tekneyi Van Gölü'ndeki iskeleye ulaştırdık."

Tekne sahiplerinden Hamza Bayram ise tekneyi Van Gölü ile buluşturmak için uzun ve yorucu bir yolculuk gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu süreci kazasız tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Bayram, "Teknemiz 110 ton ağırlığa, 30 metre uzunluğa, 8 metre genişliğe sahip. 3 kattan oluşuyor. Tam anlamıyla bittiğinde Van Gölü'nün en büyük gezi teknesi olacak. 350 kişi taşıma kapasitesi var. Kara yolunun 2 şeridini kapatarak gelebildik. Bu anlamda trafikte yaşanan aksamadan dolayı özür dileriz. İnşallah teknemiz turizme katkı sunacak. Bir aya kadar hizmet vermeye başlayacağız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Depremde hayat kurtarmak isteyen öğretmenler AFAD'dan eğitim alıyor
Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Batı Akdeniz'de fırtına uyarısı
Bolu Dağı Tüneli heyelanlara karşı güçlendirme amacıyla uzatılacak

Benzer haberler

110 tonluk tekne 8 saatte kara yolundan Van Gölü'ne ulaştırıldı

110 tonluk tekne 8 saatte kara yolundan Van Gölü'ne ulaştırıldı

Van'da bir taraf bahar diğer taraf kar

Özel gereksinimli öğrenciler serada sebze yetiştiriyor

TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak

TCDD, otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
Van'daki yağışlar yem bitkisi üreticilerini ve besicileri sevindirdi

Van'daki yağışlar yem bitkisi üreticilerini ve besicileri sevindirdi
Üreme dönemindeki inci kefali için denetimler yapılıyor

Üreme dönemindeki inci kefali için denetimler yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet