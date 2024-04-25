Dolar
32.49
Euro
34.85
Altın
2,332.62
ETH/USDT
3,160.70
BTC/USDT
64,623.00
BIST 100
9,716.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde, Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada çıkan yangın söndürüldü.

Burak Akay  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale

Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı "AK DISCOVERY" adlı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Yangında, geminin 14 kişilik mürettebatı arasında yer alan Suriye uyruklu bir kişi yaralandı.

Sahil Güvenlik Botu "KB 73" ile kıyıya çıkarılan yaralı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Gemideki soğutma çalışmaları sürüyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız, Guterres'e atama mektubunu takdim etti
Ümraniye'de motosikletli trafik polisi trafik kazası sonucu şehit oldu
Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar ve Yunan mevkidaşı Fragkogiannis yarın bir araya gelecek
Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Biz Afrika halklarıyla ilişkimizi kazan-kazan prensibi üzerine oturtuyoruz

Benzer haberler

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet