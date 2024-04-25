Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
Mısır'dan Bulgaristan'a giden kuru yük gemisinin makine dairesinde, Çanakkale Boğazı'nda geçiş yaptığı sırada çıkan yangın söndürüldü.
Çanakkale
Varna Limanı'na gittiği öğrenilen 107 metre uzunluğundaki Barbados bandıralı "AK DISCOVERY" adlı kuru yük gemisinde Akbaş mevkisinde yangın çıktığı ihbarı üzerine, bölgeye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-13, Kurtarma-3 ve TÜRKELİ römorkörleri ile KIYEM-1 hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü geçici olarak askıya alındı.
Yangında, geminin 14 kişilik mürettebatı arasında yer alan Suriye uyruklu bir kişi yaralandı.
Sahil Güvenlik Botu "KB 73" ile kıyıya çıkarılan yaralı, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kıyı Emniyeti ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Gemideki soğutma çalışmaları sürüyor.
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