Camilerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ankara
Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazının ardından binlerce kişi gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.
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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'in kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve tüm Filistinliler için dua edildi.
Heniyye için kılınan gıyabi cenaze namazına, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, eski İçişleri Bakanı Beşir Atalay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İstanbul
İsmail Heniyye için gıyabi cenaze kılmak amacıyla vatandaşlar, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi.
Burada kılınan cuma namazının ardından İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Gıyabi cenaze namazına Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediyesi başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Nevşehir
Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.
Cuma namazının ardından ise Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi.
Kırşehir
Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazında yüzlerce vatandaş saf tuttu. Cuma namazının farzının ardından camide, Filistin'de yaşamını yitirenler ve Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Namazı kıldıran Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, vatanları, milletleri ve bayrakları için yaşamını yitiren tüm şehitler ile İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diledi.
Tekin ve vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti.
Niğde
Dışarı Camisi'nde cuma namazı sonrası Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar, daha sonra Heniyye için dua etti.
Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'de de camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Ticaret Bakanı Bolat, Heniyye için Kayseri'de kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı
Hunat Camisi'nde cuma namazı sonrası, İl Müftüsü Yusuf Akkuş tarafından Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Bakan Bolat'ın da katıldığı namazın ardından vatandaşlar, tekbir getirerek, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Namazda, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar birlikte saf tuttu.
Bayburt
Bayburt'un merkeze bağlı Akşar köyündeki camide Heniyye için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Bayram Danacı'nın kıldırdığı namaz sonrasında Filistin halkı için dua edildi.
Gıyabi cenaze namazına, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.
Artvin
Heniyye için Artvin'de Merkez Camisi, Rize'de Şeyh Camisi, Trabzon'da ise İskenderpaşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gaziantep
Gaziantep Şahinbey Millet Camisi'nde cuma namazı kılanlar, Heniyye için gıyabi cenaze namazı da kıldı.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.
Malatya
Kernek Karagözlüler Camisi'nde cuma namazı kılan vatandaşlar, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin gıyabi cenaze namazını kılmak için meydanda toplandı.
İl Müftüsü Ramazan Dolu, konuşmasının ardından Heniyye için gıyabi cenaze namazını kıldırdı. Namazın ardından dua edildi.
Kilis
Kilis'te Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde cuma namazının ardından suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze namazı kılındı.
İl Müftüsü Alettin Bozkurt tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazı sonrası dua edildi. Gıyabi cenaze namazına Kilis Valisi Tahir Şahin de katıldı.
Adıyaman
Yenipınar Camisi'nde cuma namazını kılan vatandaşlar, daha sonra Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu cenaze namazıyla Müslümanlar olarak aslında bir manada safımızı belli etmiş olduk. Kudüs, Filistin ve Gazze'de mücadeleye dualarımızla destek olduk. Dünyada da siyonistlere karşı duruşumuzu belli etmiş olduk." dedi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta da İsmail Heniyye için Abdülhamid Han Camii başta olmak üzere kent genelindeki tüm camilerde cenaze namazı kılındı.
Gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.
Şanlıurfa
Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nde cuma namazını kılan vatandaşlar, daha sonra Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İl Müftü Vekili Abdülhamit Turgut'un kıldırdığı namazın ardından Haliliye İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım tarafından dua edildi.
Van
Van'da İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Heniyye ve Filistinliler için Hz. Ömer Camisinde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldırdı.
Filistinliler için dua edilmesinin ardından cami avlusunda bir araya gelen vatandaşlar basın açıklaması yaptı, İsrail'e tepki gösterdi.
Hakkari
Hakkari'de, Merkez Ulu Cami'de cuma namazının ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Heniyye ve Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı, dua etti.
Ardından Hakkari Hak ve Dayanışma (HAKDA) Platformu öncülüğünde basın açıklaması yapıldı.
HAKDA Platformu Başkanı Nihat Gür, asil bir lider, korkusuz bir mücahit ve inanmış bir mümin olan İsmail Heniyye'nin şehitler kervanına katıldığını söyledi.
Gür, "Heniyye, 3 oğlu ve 4 torununun şehadet haberini alınca davasını çelik bir iradeye, acısını da sabra dönüştürmüş, 'çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır.' demiştir. Heniyye, iman iddiasını mücadele, özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillistin'deki binlerce mücahitten biridir." dedi.
Açıklamaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Abdülmecit Tarhan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Muş
Muş'ta, Ulu Cami'de cuma namazının ardından İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldırdı, dua etti.
Demir, Heniyye'nin İslam'ın ve ümmetin şehidi olduğunu belirterek, "Önce ailesinden 60 kişi şehit edildi. Bütün çocuklarını, malını, mülkünü ve her şeyini İslam ve Mescid-i Aksa için verdi. Heniyye, 'çocuklarımız feda olsun, bizim canımızda feda olsun. Tek isteğim ülkem özgürlüğüne kavuşsun, huzur içinde yaşasın' demişti." ifadelerini kullandı.
Bitlis
Bitlis'te Ulu Cami'de cuma namazının ardından Heniyye ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazını kıldıran İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani, Filistinliler için dua etti.
Erzurum
Erzurum'da tarihi Lalapaşa Camisi'nde cuma namazı öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Daha sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kars
Kars'ta da İsmail Heniyye ve Filistin'de şehit olanlar için Sultan Alparslan Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Daha sonra Heniyye ve tüm şehitler için dua edildi.
Ardahan
Ardahan'da da Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına katılan Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz, başta Heniyye olmak üzere tüm şehitler için dua etti.
Ağrı
Ağrı'da, Kudüs Platformunca Ulu Camisi'nde cuma namazı sonrası İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Basın açıklamasının ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan tarafından dua edildi.
Tunceli
Tunceli'de de Paşalar Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenazesinde, katılımcılar İsmail Heniyye ile tüm şehitler için dua etti.
Erzincan
Erzican'da da İsmail Heniyye için Cami Kebir Camisi'nde cuma namazı sonrası İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Daha sonra Heniyye ve tüm şehitler için dua edildi.
Cenaze namazına, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Iğdır
Iğdır'da İsmail Heniyye için Ulu Camisi'nde İl Müftüsü Zahir Demirel tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Daha sonra Heniyye ve tüm şehitler için dua edildi.
Cuma namazı çıkışı bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla İsrail saldırılarını kınadı.
Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Servet Türkan, STK'lar adına yaptığı açıklamada, "İsmail Heniyye, 3 oğlunu 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren, 'Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır.' diyen, İman iddiasını mücadele, Özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillisindeki binlerce mücahitten biriydi." dedi.
Samsun
Heniyye için Samsun'da İl Müftüsü Süleyman Çakır tarafından cuma namazı çıkışı Büyük Cami'de gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.
Namazın ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi, tekbir getirildi.
Gıyabi cenaze namazına birçok vatandaşın yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.
Amasya
Amasya'da Sultan II. Bayezid Camisi'nin avlusunda cuma namazı sonrası toplanan cemaat, Heniyye için gıyabi cenaze namazı kıldı.
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Namaza, Vali Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kastamonu
Kastamonu'da ise Nasrullah Camisi avlusunda cuma namazı sonrası Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Gıyabi cenaze namazının ardından Heniyye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Namaza sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Sinop
Sinop'ta da Heniyye için İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından cuma namazı sonrası Alaaddin Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı, namaz sonrası dua edildi.
Namaza Vali Mustafa Özarslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.